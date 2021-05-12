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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 16:57

'النجباء' تعلن استعدادها لمساندة ومساعدة المقاومة الفلسطينية

وقال خلال لقاء جمعه مع الأمين العام لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن الشعب العراقي يقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ويدعم جهوده للتخلص من الکیان الصهيوني المحتل المتوحش، وانه شخصيا لديه الرغبة لمحاربة الأعداء على أرض فلسطين المقدسة.

وأضاف، أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحرير القدس الشريف وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية، ويعتقد أن المقاومة أصبحت قريبة من ساعة التحرير.

وشدد الكعبي على ضرورة مواصلة تطوير محور المقاومة وإظهار وحدة الأهداف، وأن الحرب مع الكيان الإسرائيلي لا تقتصر على شعب نهبت أرضه في شرق البحر المتوسط، بل الصهاينة سیتفاجئون في مواجهة مجاهدين معتقدين بالحدود السماوية ومن جنسيات متعددة.

وأبدى الكعبي استعداد حركته لأي تعاون عسكري أمني مع الأشقاء الفلسطينيين، وأشار إلى أن النجباء تراقب جميع التحركات غير الرسمية للصهاينة في العراق، كما نعد بأن المقاومة يمكن أن تقف عسكريا مع الشعب الفلسطيني في أي مواجهة وأن تطال يداها أعماق الأراضي المحتلة.

وتابع، أن انسحاب المحتلين الأمريكيين من العراق سيكون أثره الأول على المعادلة الفلسطينية، وأن الصهيونية هي الطفل غير الشرعي للاستكبار الغربي، و"إسرائيل" تنفذ اعتداءاتها معتمدة على دعم الولايات المتحدة، لذا فإن الإذلال الذي تتعرض له أمريكا المتجهة نحو الزوال سوف يخدم قضية تحرير أرض فلسطين المقدسة.

وختم الكعبي بيانه قائلا، إن المقاومة العراقية تواجه المحتلين الأجانب منذ الكفاح ضد النظام الصدامي البعثي، وبالتالي حققت استراتيجية شاملة لمواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا والکیان الصهيوني.
مصدر : وكالات
رقم : 932266
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