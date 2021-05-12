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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 17:02

ممثل قائد الثورة في فيلق القدس يدين الجرائم الأخيرة في غزة وأفغانستان

ممثل قائد الثورة في فيلق القدس يدين الجرائم الأخيرة في غزة وأفغانستان
في آخر أيام شهر رمضان المبارك نشر النظام الصهيوني المغتصب وإرهابيو داعش مرة أخرى شبح الإرهاب والوحشية على القدس المحتلة والشعب الأفغاني المظلوم من خلال استهداف المدنيين والأطفال والأبرياء من الرجال والنساء.

وتابع قائلا : تتواصل هذه الأعمال البربرية والجرائم الإنسانية من قبل داعش الصهيوني والدواعش الصهاينة في الأراضي المحتلة وأفغانستان ، فيما كانت المنظمات الحقوقية الدولية ، وخاصة مجلس الأمن الدولي ، صامتة مستسلمة تجاهها وسقطت في صمت مميت. انه لا يمكن توقع أي رد فعل من حكومات وقادة الدول الغربية وحلفائهم الإقليميين باعتبارهم الشركاء الرئيسيين للنظام الصهيوني وداعش.

وأضاف: لكن اليوم ، الفلسطينيون المضطهدون والشيعة الأفغان لم يعودوا وحدهم ، وبفضل الله عز وجل وإرساء فكر واستراتيجية المقاومة ، فالمجموعات الفلسطينية لا تُظهر فقط قوة وسلطة لا مثيل لها ضد النظام الصهيوني من خلال توجیه الضربات للجسم الضعيف للنظام الصهيوني بشكل متكرر ، ولكن شعب أفغانستان سيجفف جذور القمع والجريمة من خلال الاعتراف بالعدو الحقيقي ، الولايات المتحدة ، و درأ شرها من بلادهم.
رقم : 932269
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