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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 17:06

بوتين وأردوغان يبحثان 'التصعيد' في فلسطين المحتلة

بوتين وأردوغان يبحثان
وأعلنت الرئاسة الروسية أن بوتين وأردوغان خلال المكالمة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء تبادلا الآراء بشكل مفصل بخصوص التصعيد الحاد في القدس الشرقية وأعربا عن بالغ قلقهما إزاء استمرار المواجهات وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة للجولة الجديدة من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا الزعيمان الروسي والتركي، حسب بيان الكرملين، جميع الأطراف إلى خفض التوتر والتسوية السلمية للمسائل القائمة.

وأشار بوتين وأردوغان إلى مواقف روسيا وتركيا المبدئية المؤيدة لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين على أساس المعايير القانونية المعترف بها دوليا.

هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي للشؤون الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تتدخل من أجل وضع حد لأعمال العنف المتجددة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف كليمان بون: «نحن بحاجة إلى تدخل أميركي. من الواضح أنهم (الأميركيون) هم الذين ما زالوا يملكون الروافع الدبلوماسية الرئيسية حالياً، رغم أنه ينبغي لأوروبا أن تكون أكثر حضوراً».

واستشهد عدد من الفلسطينيين الأربعاء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، في استمرار العدوان الصهيوني لليوم الثالث على التوالي.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 48 شهيدًا، بينهم 14 طفلاً، و3 نساء، إحداهن استشهدت مع نجلها من ذوي الإعاقة، وإصابة 304 بجراح مختلفة. وبين الشهداء؛ أب ونجله الطفل، وشقيقان.
مصدر : وكالات
رقم : 932271
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