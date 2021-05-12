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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 18:15

سرايا القدس: أثبتنا للعالم أن غزة ستكون سيفًا للقدس

سرايا القدس: أثبتنا للعالم أن غزة ستكون سيفًا للقدس
وأضاف أبو حمزة: "استطعنا رد الصاع صاعين في جوابنا على استمرار العدوان واستهداف الآمنين والمدنيين ومجاهدي المقاومة إلى جانب اغتيال ثلاثة مجاهدين من قادة العمل الصاروخي في سرايا القدس".

وأوضح أن "الشهداء القادة سامح المملوك وكمال قريقع ومحمد أبو العطا كانوا من صناع المجد وحراس تاسعة المقاومة بتوقيت البهاء وخير قادة وجند في معركة الدفاع عن القدس والمقدسيين".

وأردف أبو حمزة: "أمام استمرار العدوان وجهنا في سرايا القدس ضربة صاروخية تجاه تل أبيب ومحيطها ومدن أخرى بـ 100 صاروخ عند الساعة الخامسة فجر اليوم".

وشدد " رأيتم ورأى العالم بأسره صنيعاً جميلاً عمل عليه مجاهدونا إعداداً وتجهيزاً وحفروا بالصخر وصولاً إلى قدرات صاروخية ذاقت تل أبيب وعسقلان خلال اليومين حمماً من نور ونار رجالنا الأفذاذ".

وأكد على "أننا جاهزون لتلقين العدو الدروس والعبر ولن ندخر جهدنا في سبيل حماية الأرض والإنسان".

 
مصدر : وكالات
رقم : 932277
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