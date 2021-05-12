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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 19:01

حسن الكعبي: الموت الذي تسوقه "اسرائيل" سيرتد اليها

حسن الكعبي: الموت الذي تسوقه "اسرائيل" سيرتد اليها
وأضاف، أن العراق يدعم الحكومة الفلسطينية لاقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ولها كامل السيادة على جميع الاراضي الفلسطينية.

وشدد الكعبي، على ضرورة مساندة الموقف الفلسطيني خاصة في المحافل الدولية والسعي لاصدار قرارات اممية بادانة الاعتداءات الاسرائيلية والزامها بوقف عدوانها الوحشي وسلب الاراضي الفلسطينية واطلاق سراح المعتقلين، مؤكداً أهمية وحدة الصف العربي والاسلامي في هذه المساندة.

وطالب الكعبي بشكل رسمي ونيابة عن مجلس النواب العراقي، بأن يتضمن البيان دعوة الجامعة العربية لعقد اجتماع عاجل على مستوى الرؤساء او على مستوى وزراء الخارجية لمتابعة الاعتداء الاسرائيلي على فلسطين، فضلا عن التحرك على المستوى الدولي بإصدار قرارات ملزمة بوقف الاعتداء الاسرائيلي فورا.
مصدر : وكالات
رقم : 932285
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