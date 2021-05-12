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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 19:18

سوريا تنتخب.. استعداد السوريين في الداخل والخارج للإنتخابات

سوريا تنتخب.. استعداد السوريين في الداخل والخارج للإنتخابات
وحتى موعد الانتخابات الرئاسية المقررة، يشارك السوريون من جميع أنحاء العالم، مؤكدين أن المشاركة هي كرمى لسوريا.

وكالة "سانا" للأنباء واكبت، عن طريق هاشتاغ، (سوريا تنتخب) استعدادات السوريين في الداخل والخارج للحملة.

في العاصمة، قال طلاب جامعة دمشق، سنشارك في الانتخابات ونختار من يحقق طموحاتنا.

وفي كوبا قال المغتربون السوريون: "كرمال بلدنا رح نشارك".

في السويداء، قال المشاركون: "المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتويج للانتصارات وتثبيت للاستقرار، وتضحيات الجيش".

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، يوم الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة المقررة في 26 أيار/مايو الجاري، وتضم الرئيس الحالي بشار الأسد بجانب كل من المرشح عبد الله سلوم عبد الله والمرشح الآخر محمود أحمد مرعي، وذلك بعد رفض طلبات التظلم الستة المقدمة من الراغبين في الترشح.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، قد وجه دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجري في 26 أيار/مايو المقبل.
رقم : 932291
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