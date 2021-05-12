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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 20:22

هنية يصدر بيانا حول استشهاد القائد القسامي باسم عيسى

هنية يصدر بيانا حول استشهاد القائد القسامي باسم عيسى
وقال هنية في بيان:" أمضى القائد القسامي باسم عيسى حياته مجاهدًا جسورًا مقدامًا وتليق به الشهادة على طريق جيل القادة الراسخين في مسيرة الجهاد والمقاومة الذين حملوا السلاح في هذا الطريق من أجل النصر أو الشهادة."

وأضاف في بيانٍ له" لقد ارتقى المجاهد أبو عماد ورفاقه الأبرار في أشرف الشهور وأشرف المعارك، إنها معركة الدفاع عن القدس والأقصى التي وحدت شعبنا وأمتنا.:

وتابع " فاليوم بدماء وبطولات قادة وأبناء الكتائب وفصائل المقاومة ترسخ بأن غزة هي درع القدس."

وأردف" إن المواجهة مع العدو مفتوحة، والدفاع عن أهلنا في غزة سيتواصل، وكلما غاب قائد خلفه صف طويل من القادة الذين يحملون الراية ويواصلون الطريق نحو النصر والتحرير والعودة، والمقاومة إرادتها صلبة وذراعها طويلة، ومستعدة لكل السيناريوهات المحتملة."
مصدر : وكالات
رقم : 932301
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