الوفاق البحرينية : أكثر من 18000 سجين سياسي دخلوا السجون

وأكدت الجمعية في بيان لها، وجود أكثر من ألفين سجين سياسي حاليً في سجون النظام، بالإضافة إلى دخول أكثر من «18000» سجين سياسي إلى السجن منذ اندلاع الحراك الشعبي العارم في البحرين في العام 2011، والذي خرج للمطالبة بالديمقراطية والحرية والعدالة وبناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات .



واستنكرت محاولات النظام، عبر مؤسساته التنفيذية والقضائية المختلفة، ممارسة الكذب الصراح للهروب من جوهر الصراع السياسي غير المسبوق بين الحكم والشعب بسبب الاستبداد والديكتاتورية والتسلط والفساد، وتهميش الإرادة الشعبية بشكل مطلق.



وأشارت إلى أن في سجون النظام شخصيات وطنية ونواب برلمانيين وقيادات سياسية وأساتذة جامعيين، وعلماء دين ونخبة من أبناء المجتمع البحريني، اتهمهم النظام بقضايا جنائية، وهو اتهامٌ تافهٌ ويفتقد للحس الوطني والإنساني .



وأكدت أن في سجون النظام عددًا من العلماء والرموز الأفاضل، وزعيمها «الشيخ علي سلمان»، وهو رئيس أكبر كتلة برلمانية في تاريخ البحرين، والتي حصدت «64 %» من أصوات شعب البحرين، وقد اعتقل بسبب مطالباته بالعدالة والديمقراطية والحرية، وكان داعية سلامٍ وتحضر .



وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد قالت في بيانٍ إن «البحرين ليس لديها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه، ومن يقضون عقوباتهم في «سجن جو المركزي»، محكومون في قضايا جنائية وإرهابية، وصدرت فيهم أحكام نهائية واستنفدوا كافة مراحل التقاضي.