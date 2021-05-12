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الأربعاء 12 أيار 2021 ساعة 21:06
إيران تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
وبهذه المناسبة ترفع إدارة موقع "
إسلام تايمز
" الإخباري أسمى آياتي التهاني للمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين من المولى تعالى أن يمن على المجاهدين بالنصر لا سيما إخواننا في فلسطين الذين يواجهون الصهيانية هذه الأيام.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
932317
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