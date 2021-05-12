إيران تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

إيران (إسلام تايمز) - أعلن مكتب قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مساء الأربعاء، رؤية هلال شهر شوال المبارك وبالتالي يكون يوم غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.