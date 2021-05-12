استمرار ردود الأفعال الدولية المساندة للشعب الفلسطيني

ردود أفعال عربية وإسلامية ودولية مساندة لصمود الشعب الفلسطيني ومنددة باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.. قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أشاد بصحوة الشعب الفلسطيني وصموده وإرادته الراسخة، مؤكدا أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة.



وبدوره الرئيس حسن روحاني انتقد صمت بعض الأنظمة العربية تجاه ما يجري من جرائم ضد الفلسطينيين.



وصرح روحاني قائلا: "لماذا يطبق الصمت على الدول المجاورة؟ فبلد كبير مثل مصر والأردن.. والدول العربية الأخرى في المنطقة.. لماذا لايتكلموا بشيء ويقفوا بوجه العدوان؟ فالجمهورية الإسلامية في إيران تقف وحيدة تقريبا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم.. هذا على مستوى الأنظمة، أما الشعوب فهي حاضرة في الميدان."



و أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الاحتلال هو السبب الرئيس لانعدام الأمن في المنطقة، ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا جديدا لبحث الأوضاع في فلسطين المحتلة، وسط تحذيرات من محكمة الجنايات الدولية من احتمالية وقوع جرائم حرب.



المرجع الديني في العراق آية الله السيد علي السيستاني أكد مساندته للشعب الفلسطيني في مقاومته للمحتلين الذين يسعون إلى قضم المزيد من أراضيه وتهجيره من القدس الشريف.



وفي بيان له دعا السيد السيستاني الشعوب الحرة إلى دعم الشعب الفلسطيني ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة، مؤكدا أن المواجهات التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة تظهر مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة اعتداءات الاحتلال المستمرة وعدم تخليهم عن أرضهم المغتصبة مهما غلت التضحيات.



رئيس المجلس التنفيذي في حزب­­ الله السيد هاشم صفي­الدين أكد أن الذي يحصل في فلسطين هو مؤشر لانتهاء مرحلة وبداية مرحلة جديدة.



وبمناسة الذكرى السنوية الخامسة لشهادة القائد الجهادي مصطفى بدرالدين اعتبر السيد صفي الدين أن العاصفة الصاروخية التي هبت على الصهاينة أكدت للصهاينة وللأميركيين ولكل المطبعين والخائنيين أن الشعب الفلسطيني لم يتنازل عن قضيته، وأضاف أن المتغيرات التي تحصل ستفتح الأبواب أمام معادلات الانتصار والفتوحات القادمة، وأكد أن قدرة المقاومة في فلسطين المحتلة أكبر بكثير مما يتصور الاحتلال، مشيرا إلى أن روح المقاومة في غزة موجودة اليوم في القدس والضفة وفلسطين كلها مقاومة.



منظمة التعاون الإسلامي دانت بأشد العبارات الهجمات التي يشنها الاحتلال ضد الأراضي الفلسطينية، مكررة دعمها للفلسطينيين.. المنظمة وفي بيان لها استنكرت مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لبرنامجها الاستعماري في بناء المستعمرات والسعي إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم قسرا من أرضهم.



ويأتي بيان المنظمة في أعقاب تعبير السعودية عن إدانتها اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة، لحرمة المسجد الأقصى الشريف.



ومن جهته قال عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد عل الحوثي انه سيكون هناك تحرك رسمي وشعبي وجماهيري لدعم المقاومة في فلسطين تلبية لدعوة قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.



وقال الحوثي في تغريدة له على "تويتر: تم تدشين حملة التبرعات التي دعا اليها قائد الثورة تحت شعار "القدس أقرب"بأموالنا نحمي اقصانا وقد حدد للتبرعات لفلسطين الحساب رقم (1140) في البريد اليمني



وأضاف الحوثي: باذن الله سيتم التحرك الجماهيري والرسمي تباعا في كل محافظات يمن الايمان ليجسدوا صفة (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)



وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان اثنى على الموقف اليمني وموقف السيد عبدالملك بصورة خاصة بانه موقف مشرف ومبدئي يحدد مسارا عمليا لدعم المقاومة في فلسطين .



أمميا حذر المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند من أن العنف المتصاعد بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس سيفضي إلى حرب شاملة يدفع المدنيون ثمنها، ودعا الطرفين لوقف إطلاق النار فورا.



مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة طارئة مغلقة جديدة هي الثانية خلال ثلاثة أيام بطلب من تونس والترويج والصين، الهدف منها بحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بعد جلسة أولى انتهت دون صدور أي قرار من مجلس الأمن بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تبني مشروع بيان اقترحته النرويج.



يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا عبر بيان لوقف فوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.