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الخميس 13 أيار 2021 ساعة 17:28

مسؤول إيراني: على الصهاينة الاستعداد لمعادلة صادمة

مسؤول إيراني: على الصهاينة الاستعداد لمعادلة صادمة
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن عبد اللهيان قوله في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "إذا لم يوقف الصهاينة هجماتهم ضد غزة فإن المقاومة الفلسطينية ستفرض معادلة صادمة في المرحلة الجديدة".

وشنت  المقاومة الفلسطينية جولة جديدة من الهجمات واسعة النطاق في عمق تل أبيب، وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أقر فيه بإطلاق أكثر من 1500 صاروخ وقذيفة من قبل مجموعات المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

 وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مئات المستوطنين في البلدات المحاذية لقطاع غزة قد فروا من منازلهم بسبب الاشتباكات المستمرة والخوف من صواريخ المقاومة.

وأفادت مصادر إخبارية إسرائيلية عن نقل أكثر من 180 صهيونيًا إلى المستشفيات في الأراضي المحتلة جراء القصف الصاروخي للمقاومة.

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من استمرار "الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية العنصرية" على الشعب الفلسطيني وغزة.

وطالب روحاني وفق بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية بوقف الهجمات الإسرائيلية فوراً على فلسطين، داعياً منظمة التعاون الإسلامي الى تأدية دور أكثر فاعلية في التطورات الأخيرة داخل الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد أمير قطر "أنه يتفق مع إيران في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمطالبة بوقفها الفوري".
رقم : 932412
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