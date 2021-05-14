إيران تسجل 202 حالة وفاة بفيروس كورونا

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.732.152 كما ارتفعت الوفيات إلى 76.433 حالة.



وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.196.197 شخصًا، مضيفًا أن 5.468 من المصابين في حالة حرجة.