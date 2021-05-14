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الجمعة 14 أيار 2021 ساعة 12:55

الحرس الثوري يقتل اثنين من الإرهابيين شرق إيران

الحرس الثوري يقتل اثنين من الإرهابيين شرق إيران
وقال البيان إن "اثنين من عناصر مجموعة مسلحة قتلا، فيما أصيب أحد جنودنا بجروح خلال اشتباكات مع ارهابيين في منطقة نيكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد".

وفي يوم الجمعة الماضي، أستشهد عنصرين من قوات التعبئة الباسيج أثر مواجهة مع مجموعة إرهابية مسلحة بمدينة "نيكشهر" التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال قائد قوات الباسيج في مدينة نيكشهر، علي أكبر صفوي، لوسائل إعلام محلية إيرانية، مساء الجمعة، إن "اشتباكات اندلعت مع مسلحين أشرار في مدينة نيكشهر أدت إلى استشهاد اثنين من عناصر قوات الباسيج".

وأضاف صفوي إن "خدا بخش غريب قائد قاعدة قوات الباسيج بمنطقة هيجان بمدينة نيكشهر استشهد في المواجهات، فيما استشهد مسلم در زاده أحد قوات الباسيج".

وعادة ما يشن تنظيم جيش العدل البلوشي الإرهابي هجمات ضد القوات الإيرانية في إقليم سيستان وبلوشستان، ويتخذه من الحدود الباكستانية مقراً لأنشطته.
 
مصدر : وكالات
رقم : 932477
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