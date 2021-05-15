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السبت 15 أيار 2021 ساعة 07:42
اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد في دهوك
ووقعت الاشتباكات في محيط قرية زنار كيستة والمناطق المحيطة التابعة لناحية كاني ماصي شمالي محافظة دهوك.
وأسفرت الاشتباكات عن إندلاع حرائق في الأراضي الزراعية بقريتي كيستة وجلكي.
مصدر :
وكالات
رقم :
932568
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