الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 أيار 2021 ساعة 07:52

طهران تدعو للعمل على وقف مجازر الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني

طهران تدعو للعمل على وقف مجازر الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني
وكتب بهاروند في مقال له مساء الجمعة بشان الاعمال الاجرامية الصهيونية الاخيرة ضد الشعب الفلسطيني: ان ما يحدث في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني هو بلاشك جريمة حرب، جريمة ضد الانسانية وابادة بشرية. وكالعادة فان المجتمع الدولي يكتفي باصدار بيانات سياسية يسعى لجعلها متوازنة ولا يقوم باي اجراءات عملية ميدانية او قانونية ودبلوماسية.

واضاف: ان ما يقوم به الكيان الصهيوني جريمة دولية صارخة تؤلم كل ضمير انساني حي وان مسؤولية اخلاقية وقانونية جسيمة ملقاة على عاتق النظام الدولي سواء المنظمات الدولية او المنظمات المدنية والمعنية بحقوق الانسان وكذلك الحكومات للدفاع عن قيمها وقوانينها وفي غير هذه الحالة لا يمكن تصور قيمة لهذه القيم والقوانين.

واشار الى جانب من الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد اهالي قطاع غزة ومنها استهداف المنازل بمن فيها من اطفال ونساء ومسنين وتدمير البنية التحتية الحيوية مثل منشآت الماء والكهرباء والاتصالات وغيرها مع ما يعاني منه سكان القطاع منذ اعوام طويلة من الحصار المفروض عليهم من قبل الكيان في مجال الادوية والاغذية والمساعدات الانسانية واضاف: اننا نطلب من المجتمع الدولي ودول المنطقة اتخاذ اجراء ملموس لوقف المجازر والابادة البشرية التي تطال ملايين الفلسطينيين.

واعتبر القضية الفلسطينية بانها ليست فقط قضية اسلامية وعربية بل هي كارثة انسانية من مسؤولية كل البشرية والمجتمع الدولي العمل للحيلولة دونها واضاف: انه على المنظمات والمؤسسات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان ان تعلم بان معيار تعامل سائر الدول ومنها ايران معها مستقبلا يرتبط بكيفية تعاطيها مع الجرائم الدولية والمناهضة للانسانية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع بهاروند: ان جرائم الكيان الصهيوني وسلوكه العام في انتهاك الحقوق والقوانين الدولية بلغ حدا يستدعي من جميع الدول خاصة الدول العربية والاسلامية ايجاد قوانين خاصة وآليات معينة للبت في هذه الجرائم.

وقدم مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية بعض المقترحات من ضمنها ضرورة ان تقوم جميع الدول بوضع قانون وطني تعتبر فيه رسميا وقانونيا الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني ابادة بشرية وجريمة ضد الانسانية وان تكون لمحاكمها الداخلية اهلية البت في هذه الجرائم وان تكون اجهزة الشرطة القضائية مكلفة باعتقال مرتكبي هذه الجرائم لتسليمهم للقضاء.

واضاف بهاروند ضمن مقترحاته: انه بامكان الدول الاسلامية في اطار منظمة التعاون الاسلامي المصادقة على معاهدة للتعاون القضائي كاجراء جماعي ضد مرتكبي الابادة الجماعية والجريمة ضد الانسانية للتعاون فيما بينها وان تعمل الدول العربية والاسلامية على المساعدة بتاسيس منظمة دولية غير حكومية للقيام بعملية المراقبة وتقديم التقارير وتوثيق جرائم الكيان الصهيوني وتقديم الآمرين والمساعدين والمباشرين بارتكاب هذه الجرائم للعدالة.

وقال: انه على الدول المساعدة بايجاد لجنة تحقيق وتقصي في جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة على صعيد منظمات حقوق الانسان والحقوق الانسانية وتقديم تقارير للمجتمع الدولي.

واعتبر ما ذكره بانه ادنى ما يمكن اقتراحه بشان هذه الجرائم الرهيبة والواسعة والممنهجة وقال: ان التجربة اثبتت بان الدول لا يمكنها ان تنتظر المجتمع الدولي اكثر من هذا ومن اجل ابداء جديتها فانه عليها اولا ان تقوم بتقديم وتنفيذ مبادرات وفي غير هذه الحالة فان هذه الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم ستستمر كذلك في الاجواء القائمة لعدم المعاقبة.
رقم : 932573
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
15 أيار 2021
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
المراسلة معصومة فروزان
15 أيار 2021
لحظة بلحظة..تطورات اليوم السادس للعدوان الاسرائيلي على غزة
لحظة بلحظة..تطورات اليوم السادس للعدوان الاسرائيلي على غزة
15 أيار 2021
7 شهداء معظمهم اطفال بمجزرة للاحتلال الاسرائيلي في غزة
7 شهداء معظمهم اطفال بمجزرة للاحتلال الاسرائيلي في غزة
15 أيار 2021
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
15 أيار 2021
إيران تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
إيران تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
12 أيار 2021
روحاني يستنكر الصمت الدولي جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
روحاني يستنكر الصمت الدولي جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
12 أيار 2021
نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
12 أيار 2021
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
12 أيار 2021
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
12 أيار 2021
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
12 أيار 2021
قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة
قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة
11 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس