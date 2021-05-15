العفو الدولية تنتقد ممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين

وعبرت المنظمة عن قلقها من التقارير عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية.



وقالت المنظمة في بيان إن "قتل فلسطينيين اليوم في الضفة على يد القوات الإسرائيلية يعكس أنماطا سابقة من القوة المفرطة. ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين".





وفي وقت سابق، الجمعة، أفادت وسائل اعلامية بقيام قوات الاحتلال بالاعتداء على تظاهرة فلسطينية في الخليل، ووقوع مواجهات مع الفلسطينيين.



كما قابل الاحتلال تظاهرات الضفة الغربية بالقمع بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.





ووفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة، الجمعة، في مدن عدة في الضفة الغربية، إلى عشرة أشخاص.