وقفات تضامنية في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته

واستنكر أبناء محافظة صنعاء ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم ومجازر مروعة باستهداف طيرانه للأحياء السكنية في قطاع غزة.. مؤكدين دعم أبناء المحافظة للشعب والمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني.



وأكد بيان صادر عن الوقفات وقوف أبناء محافظة صنعاء مع الشعب والمقاومة الفلسطينية، باعتبار القضية الفلسطينية، القضية المركزية والأولى للأمة والشعب اليمني.



وأشاد البيان بدور حركات المقاومة والفصائل الفلسطينية المناهضة للعدو الصهيوني، داعيا أحرار الأمة إلى دعمها بكل الوسائل المتاحة لتحرير فلسطين والقدس الشريف.



وجرى خلال الوقفات، التبرع بالأموال لدعم فلسطين ومقاومتها ضمن حملة “القدس أقرب” التي دشنت الخميس.