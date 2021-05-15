وأفادت مصادر محلية بأن عنصرين اثنين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الموالية للاميركان قتلا جرّاء استهداف مجهولين لسيارة كانا يستقلانها في بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي.



في ذات السياق أصيب عنصران من "قسد" بجروح متفاوتة إثر استهداف سيارتهما، بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق العام، في بلدة الشحيل شرقي دير الزور منذ عدّة أيّام.



وكانت "قسد" قد أعلنت ، يوم الخميس، عن انتهاء حملة عسكرية بدأتها منذ قرابة الأسبوع بحثاً عن خلايا تنظيم "داعش" في وادي العجيج في ريف دير الزور الشمالي.



الجدير ذكره أنّ قوّات "قسد" كثّفت من حملات المداهمة والاعتقال في مناطق سيطرتها واعتقلت عشرات المدنيين خلال الأيام القليلة الفائتة.