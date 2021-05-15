الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 أيار 2021 ساعة 08:07

مفتي عمان للمطبعين: أحداث فلسطين عبرة للمتخاذلين

مفتي عمان للمطبعين: أحداث فلسطين عبرة للمتخاذلين
وقال الخليلي في تغريدة له على "تويتر": "لقد أثبتت الأحداث الأخيرة في الأرض المحتلة أن قوة الإرادة هي أعظم من أن تُقهر بقوة السلاح، وأن الإيمان هو أقوى عتاد في مواجهة العدو".

واعتبر أن في ذلك "عبرة للمتخاذلين الذين رضوا لأنفسهم الهُون، واستكانوا لمن لم تُفدهم استكانتهم عنده شيئاً، بل زادتهم خِسَّة وذُلاً"، في إشارة واضحة الى المطبعين العرب.

وندد مفتي عمان، يوم الاثنين الماضي، بموقف "أهل العلم" مما يجري، معرباً عن تحيته للمرابطين الذين يدافعون عن المسجد الأقصى ضد محاولات تدنيسه.

وكان الشيخ الخليلي قد دعا، السبت الماضي، إلى نصرة الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس، في مواجهة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 
مصدر : وكالات
رقم : 932581
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
15 أيار 2021
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
المراسلة معصومة فروزان
15 أيار 2021
لحظة بلحظة..تطورات اليوم السادس للعدوان الاسرائيلي على غزة
لحظة بلحظة..تطورات اليوم السادس للعدوان الاسرائيلي على غزة
15 أيار 2021
7 شهداء معظمهم اطفال بمجزرة للاحتلال الاسرائيلي في غزة
7 شهداء معظمهم اطفال بمجزرة للاحتلال الاسرائيلي في غزة
15 أيار 2021
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
15 أيار 2021
إيران تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
إيران تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
12 أيار 2021
روحاني يستنكر الصمت الدولي جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
روحاني يستنكر الصمت الدولي جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
12 أيار 2021
نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
12 أيار 2021
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
12 أيار 2021
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
12 أيار 2021
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
12 أيار 2021
قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة
قاليباف: اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة
11 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس