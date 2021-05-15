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السبت 15 أيار 2021 ساعة 08:12

العاروري: الحرب البرية في غزة ستكون كارثة للاحتلال

العاروري: الحرب البرية في غزة ستكون كارثة للاحتلال
وأضاف العاروري، في مقابلة متلفزة بثتها قناة الأقصى، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على "مفاجأة العدو، ولديها ما هو أقوى وأشد مما استخدمته سابقاً".

وأشار إلى أن استعداد حركته للمعارك البرية (مع الجيش الإسرائيلي) أكبر بكثير من القدرات الصاروخية.

وتابع: "المعركة البرية ستكون كارثية على الاحتلال، ولن يخرج منها إلا وقد تغير ميزان الصراع.. وأنا أعرف ما أقول جيداً".

وأوضح أن عمل المقاومة وإعدادها خلال المرحلة السابقة، كان بهدف التجهيز لتلك المعركة البرية.

وبيّن العاروري أن المقاومة تقاتل الاحتلال بنفَس طويل وبكل الوسائل، مشدداً على أن تكامل الجبهات في الضفة الغربية وغزة وأراضي 48 هو "مفتاح النصر".

ولفت إلى أن وقفة الشعب الفلسطيني ساعدت في وقف انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح (بالقدس المحتلة).

وفي سياق متصل، كشف العاروري عن تواصل حركته مع جميع الأطراف (لم يحددها) من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم يدرسون العروض السياسية التي تصل.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساعٍ إسرائيلية للاستيلاء على منازل عائلات فلسطينية وتسليمها لقطعان المستوطنين.
مصدر : وكالات
رقم : 932584
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