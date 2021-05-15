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السبت 15 أيار 2021 ساعة 08:14

علي لاريجاني يترشح للانتخابات الرئاسية

علي لاريجاني يترشح للانتخابات الرئاسية
وافاد مراسل وكالة أنباء "فارس" ان لاريجاني حضر اليوم السبت الى مقر لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية وقدم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقدم عدد من السياسيين والوزراء السابقين طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بينهم وزير النفط السابق رستم قاسمي، وزير التعاون السابق محمد عباسي، الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد، وزير الزراعة السابق صادق خليليان، وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، والرئيس السابق لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للاعمار والتنمية سعيد محمد قدموا منذ الثلاثاء الماضي ولغاية اليوم طلبات الترشح للدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية.
رقم : 932585
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