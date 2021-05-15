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السبت 15 أيار 2021 ساعة 08:18

علياء الهذلول تتساءل: لماذا محمد بن سلمان يكره فلسطين؟

علياء الهذلول تتساءل: لماذا محمد بن سلمان يكره فلسطين؟
وتساءلت "علياء" وهي شقيقة الناشطة السعودية المفرج عنها مؤخرا "لجين الهذلول"، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "لماذا محمد بن سلمان يكره فلسطين؟ لماذا هناك نوع من الحذر من قبل المؤثرين السعوديين من إظهار تعاطفهم مع فلسطين؟ هل هو عدم ثقة في ما قد يفعله محمد بن سلمان معهم من سجن وتنكيل؟".

وتأتي التغريدة في وقت لا يتناسب فيه رد فعل مشاهير السعودية مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يلتزم كثيرون الصمت.

وتحدثت الكثير من التقارير الإعلامية في وقت سابق، عن أن ابن سلمان يريد التطبيع مع "إسرائيل"، وما يمنعه عن اتخاذ هذا القرار هو خشيته من الحرس القديم في المملكة وعلى رأسهم والده "الملك سلمان".

وفي وقت سابق، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن تأخر ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في الإعلان عن توقيع اتفاق كامل لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" على غرار البحرين والإمارات -يرجع لخشيته من أن يستغل منافسوه تلك الخطوة ضده على الصعيد الداخلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين سابقين وحاليين قولهم، إن "ابن سلمان" "لا يشعر بالولاء للقضية الفلسطينية، ولكنه يخشى من أن تغضب خطوة التطبيع مع "إسرائيل" المحافظين في المجتمع السعودي، ويمكن أن يستخدمه المنافسون ضده".
مصدر : وكالات
رقم : 932587
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