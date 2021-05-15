7 شهداء معظمهم اطفال بمجزرة للاحتلال الاسرائيلي في غزة

واستشهد سبعة فلسطيني وهم خمسة أطفال وسيدتين، وأصيب نحو 15 شخصًا جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة آل أبو حطب بالقرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، غرب غزة، بثلاثة صواريخ، وبدون تحذير مسبق.



ومزق العدوان اجساد الشهداء الى اشلاء وتسبب بدمار كبير في محيط المكان، المكتظ بالسكان والمنازل.



ووصلت سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني المكان، وأخرجت جميع الشهداء ومعظم الإصابات من تحت أنقاض المنزل المستهدف المكون من ثلاثة طوابق.



وفي مستشفى الشفاء الطبي، تعاملت الطواقم الطبية مع جميع الجرحى أغلبيتهم من الأطفال والنساء وقدمت لهم العلاج اللازم، لإنقاذ حياتهم.