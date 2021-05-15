لحظة بلحظة..تطورات اليوم السادس للعدوان الاسرائيلي على غزة

وتواصل طائرات الاحتلال وزوارقه الحربية غاراتها المكثفة على أهداف في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.



وارتفعت حصيلة العدوان إلى 139 شهيدًا، منهم 39 طفلا و22 سيدة، و1000 إصابة بجراح مختلفة، وفق معطيات طبية.



هذا اندلع حريق كبير في ميناء أسدود الخاضع لسيطرة الاحتلال، اليوم السبت إثر سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة.



وأكدت وسائل إعلام عبرية أن صاروخاً سقط في ميناء أسدود وأصاب خزان وقود، ما تسبب في انفجار هائل وإطلاق ألسنة اللهب في سماء الليل.



أخر مستجدات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس:



06:10 الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: جريمة مخيم الشاطئ بغزة تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة الغربية والقدس



06:09 الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: المجزرة التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين في مخيم الشاطئ بغزة جريمة حرب مكتملة الاركان



06:06 مصادر فلسطينية: مستوطن يطلق النار على فتى (15 عاماً) ويصيبه في رأسه قرب قرية بيتللو شمال غرب رام الله بالضفة الغربية



06:03 سرايا القدس تعلن قصفها بالصواريخ مستوطنتي عسقلان وسديروت مجددا



05:27 اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية بمستوطنة أسدود بعد القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية



04:54 الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ غرب غزة



04:53 تصاعد أعمدة الدخان في سماء أسدود المحتلة بعد تعرضها لرشقة صاروخية من قطاع غزة



04:47 مصادر عبرية : 4 إصابات من المستوطنين في القصف الصاروخي على أسدود المحتلة



04:43 المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية نحو الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في بئر السبع وأسدود وعسقلان وجنوب تل أبيب



04:36 وسائل اعلام عبرية تتحدث عن اصابة مبنى بشكل مباشر جراء قصف سرايا القدس المركز بعشرات الصواريخ على مستوطنة سديروت



04:34 الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ غرب غزة والمقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة صوب أسدود وسديروت



04:29 صافرات إنذار في مستوطنات غلاف غزة وصولًا إلى أسدود المحتلة



04:26 سرايا القدس تقصف مدينة سديروت المحتلة بعشرات الصواريخ



04:25 المقاومة الفلسطينية تقصف بئر السبع مجدداً بعد ارتكاب الاحتلال مجزرة في مخيم الشاطئ غرب غزة



04:20 الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ غرب غزة والمقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة صوب أسدود



04:11 الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ غرب غزة والمقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة صوب عسقلان وأسدود



04:07 الهلال الأحمر الفلسطيني: 1757 إصابة بينها 250 بالرصاص الحي و325 بالمطاطي خلال مواجـــهات مع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس منذ فجر أمس



04:06 ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 غالبيتهم أطفال جراء استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي منزل عائلة أبو حطب المكون من 3 طوابق في مخيم الشاطئ غرب غزة



04:04 كتائب القسام: قصفنا بئر السبع برشقة صاروخية رداً على استهداف البيت الآمن في مخيم الشاطئ وانتقاماً لشهداء الضفة المحتلة



04:02 المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة نحو الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في قاعدة حتسريم وبئر السبع وعسقلان وجنوب النقب



03:58 المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة نحو عسقلان وأسدود وصفارات الإنذار تدوي في عسقلان والساحل



03:49 مصادر فلسطينية: أعداد كبيرة تحت أنقاض منزل عائلة أبو حطب المكون من 3 طوابق في مخيم الشاطئ ومعظم الشـهداء من الأطفال والنساء



03:48 مصادر اعلامية عبرية تقر باصابة 3 مستوطنين في القصف الأخير على أسدود وبئر السبع في الأراضي المحتلة



03:43 مصادر فلسطينية: انتشال 5 أطفال شهـداء من تحت ركام منزل عائلة أبو حطب جراء القصف الاسرائيلي على غزة والبحث جار عن آخرين



03:08 الطيران الحربي الاسرائيلي يغير علي منزل في شارع اليرموك بغزة ويدمره بالكامل



02:58 الاعلام العبري: سقوط 9 صواريخ في بئر السبع



02:55 المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة نحو الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود



02:17 وزارة الأوقاف في قطاع غزة: الاحتلال يُدمر مسجد قليبو تدميرًا كليًا في جريمة جديدة من جرائمه تُعبر عن إفلاسه وفشله



02:16 المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية متتالية نحو بئر السبع والنقب في الأراضي المحتلة



01:56 مصادر فلسطينية: كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح تدعو مقاتليها للنفير دفاعا عن الشعب الثائر في القدس وغزة والضفة والداخل الفلسطيني



01:54 عناصر شرطة الاحتلال اللاسرائيلي يطلقون النار على شابين قرب المسجد الكبير في اللد المحتلة



01:49 الناطق بإسم القسام: لتصنع جماهير شعبنا الكابوس الذي طالما أرّق الصهاينة وهو الاشتباك معهم في كل الساحات وتدفيعهم ثمن اغتصابهم لأرضنا



01:39 شهداء واصابات بقصف طائرات الاستطلاع محيط مسجد قليبو الواقع شرق مدينة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة



01:31 طائرات الاحتلال الحربية تشن في هذه اللحظات سلسلة غارات عنيفة على منطقة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة



01:04- كتائب القسام تعلن قصف قاعدة "حتسريم" في الأراضي الفلسطينية المحتلة برشقة صاروخية