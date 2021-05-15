إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران

وقال رئيسي في بيان له نشرته وسائل إعلام إيرانية، "لقد جئت إلى السباق الانتخابي بشكل مستقل، مع احترام جميع المرشحين والمجموعات السياسية، لتغيير الإدارة التنفيذية للبلاد، ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز".



وأضاف رئيسي الذي يحظى بدعم التيار الأصولي المحافظ "المعرفة التي اكتسبتها من تحديات وقدرات ومواهب واستثمارات هذا البلد، أتيت لتشكيل "حكومة شعبية لإيران قوية" بمساعدة كل الشعب الإيراني، وفي بداية الثانية خطوة".



ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية التي بلغ عدد المرشحين فيها حتى يوم أمس الجمعة 304 مرشحاً.