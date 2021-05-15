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السبت 15 أيار 2021 ساعة 12:19

الخالصي يدعو للالتحاق بوقفة ساحة التحرير عصر اليوم

الخالصي يدعو للالتحاق بوقفة ساحة التحرير عصر اليوم
وذكر بيان لـلمدرسة الخالصية أنه "استمراراً وتأكيداً لموقف مدرستنا ولجماهير شعبنا الأبي وما أعلناه في الوقفة الجماهيرية الحاشدة يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتلاحماً مع كل مخلص مدافع عن العراق واستقلاله وعن فلسطين وتحريرها الكامل المحتم؛ فإننا ندعو اليوم أبناء شعبنا إلى المشاركة الفعّالة في الوقفة الجماهيرية في كل أنحاء العراق ومركزها بغداد في ساحة التحرير عند الساعة الرابعة عصراً؛ وذلك تعبيراً عن موقف الشعب العراقي الثابت في طريق التحرير الشامل لفلسطين ولكل بلاد العرب والمسلمين".

وأضاف، أن "ذلك يأتي ايضاً رفضاً قاطعاً لكل مخططات الاحتلال والتآمر والتطبيع"
مصدر : وكالات
رقم : 932632
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المراسلة معصومة فروزان
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