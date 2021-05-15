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السبت 15 أيار 2021 ساعة 12:30

أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة أفغانستان

أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة أفغانستان
ونشرت السفارة الأمريكية في أفغانستان ،على موقعها الإلكتروني، تحذيرا أمنيا لرعاياها قالت فيه: "بسبب التصاعد التاريخي للعنف في أفغانستان بعد عطلة العيد، يتم تذكير مواطني الولايات المتحدة بتوخي الحذر في الأماكن المزدحمة، بما في ذلك الأسواق ودور العبادة والبنوك".

وأعربت واشنطن عن "القلق إزاء إصرار المسلحين على استهداف الأجانب من خلال اختطافهم أو الهجوم على أماكن مثل الفنادق والمجمعات السكنية ونقاط التفتيش الأمنية وغيرها".

وطالبت السفارة الأميركية في أفغانستان رعاياها "بوضع خطط لمغادرة أفغانستان عبر شركات الطيران التجارية".
مصدر : وكالات
رقم : 932636
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