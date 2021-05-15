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السبت 15 أيار 2021 ساعة 12:34

المجلس الأرثوذكسي في لبنان يستنكر جرائم الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘

المجلس الأرثوذكسي في لبنان يستنكر جرائم الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
واكد في بيان : العالم كله اليوم يعيش مجازر الابادات الجماعية، ولا نرى أحدا يسأل من الدول المشرعة لحقوق الإنسان ولا حتى منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن الانسانية وحقوق الانسان في العالم، لا بل نرى بان المنطقة العربية تشهد باكملها صراعات وقتل وتهجير.

واعتبر أن تطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي الذي وقعته بعض الدول العربية، يؤشر الى انها غير مبالية بقضية الشعب الفلسطيني.

و في السياق رأى عضو كتلة التنمية والتحرير في مجلس النواب اللبناني النائب ​قاسم هاشم​ ان ما اقدم عليه ​العدو الاسرائيلي​ في المنطقة الحدودية مع لبنان هو اعتداء سافر وانتهاك لكل القرارات والمواثيق الدولية وهذه طبيعته الهمجية وامعن في ممارستها نتيجة الدعم والاحتضان الاميركي والغربي والتخاذل العربي.
مصدر : وكالات
رقم : 932638
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