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السبت 15 أيار 2021 ساعة 13:45

الصحة الإيرانية: 7723 إصابة و200 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 7723 إصابة و200 حالة وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 7723 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و739 ألفا و875 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1282 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و210 آلاف و851 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 5396 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار التقرير الى تسجيل 200 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 76633 حالة وفاة.

وحتى الآن تلقى 1،756،095 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 352،626 شخصًا الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها 2،108،721 جرعة.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في ثلاث مدن، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 262 مدينة، و الحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 183 مدينة.
مصدر : وكالات
رقم : 932654
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