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السبت 15 أيار 2021 ساعة 14:52

ضبط 200 ألف لتر من الوقود المهرب جنوب ايران

ضبط 200 ألف لتر من الوقود المهرب جنوب ايران
وقال العميد غلام رضا جعفري اليوم السبت: بعد عدة أيام من جهود رجال الشرطة ذوي الخبرة على مدار الساعة، تبين أن عددًا من الانتهازيين ادخلوا وقود الديزل بكميات كبيرة من المحافظات المجاورة، مستخدمين عدة صهاريج تحت غطاء نقل الزيت الخام، ثم عبأوا الوقود في 9 حاويات بلاستيكية كبيرة سعة كل منها 30 ألف لتر وتم تخزينها في أحد الموانئ التجارية بالمحافظة ليتم تهريبا الى دول الخليج الفارسي في الوقت المناسب.

واضاف قائد شرطة محافظة هرمزكان: بالتنسيق مع السلطة القضائية تم تشكيل فريق وارساله الى موقع تخزين الوقود المهرب حيث تم العثور على 9 حاويات وضبط اكثر من 195 ألف لتر من وقود الديزل.
مصدر : وكالات
رقم : 932665
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