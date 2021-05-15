الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 أيار 2021 ساعة 15:04

القسّام تضرب ‘‘تل أبيب‘‘ انتقاماً لشهداء الشاطئ

القسّام تضرب ‘‘تل أبيب‘‘ انتقاماً لشهداء الشاطئ
واعترف الإعلام العبري بإطلاق نحو 30 صاروخا على "تل أبيب"، ونشرت صورا ومقاطع مصورة لآثار دمار ونيران مشتعلة في أحد شوارع المدينة المحتلة.

وفي الساعات الأولى من يوم السبت، اندلع حريق كبير في المنطقة الصناعية، وتضرر عدد من المباني في قصف كتائب القسام لأسدود برشقة صاروخية ردًّا على استهداف البيت الآمن في مخيم الشاطئ، وانتقاماً لشهداء الضفة المحتلة.

وأعلن العدو عن إصابة أكثر من 20 صهيونيًّا بعدما استهدفت الرشقات الصاروخية القسامية الليلة وفجر اليوم مغتصبات ومواقع العدو العسكرية والمدن المحتلة في كل شبر من فلسطين التاريخية؛ وذلك ردًّا على استهداف المدنيين في قطاع غزة، وانتقاماً لشهداء الضفة المحتلة.

وأسفر القصف القسامي المتواصل عن تكبيد الكيان الصهيوني لخسائر بشرية واقتصادية كبيرة، وأدى -حتى الآن- لمقتل 9 صهاينة -بينهم ضابط صهيوني- في حين أصيب 566 آخرون بجروح وإصابات متفاوتة.

وكثفت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية من ضرباتها الصاروخية ردًّا على سياسية العدو الصهيوني وتصاعد عدوانه على قطاع غزة، واستهدافه للبنايات والأبراج السكنية.

ووجهت الكتائب مئات الصواريخ صوب عدد من المدن المحتلة، وخاصة في "تل أبيب" وضواحيها، وعسقلان وأسدود وبئر السبع ومغتصبات الغلاف.
مصدر : وكالات
رقم : 932666
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشیخ عیسى قاسم: بإذن الله ستعود فلسطين حرة
الشیخ عیسى قاسم: بإذن الله ستعود فلسطين حرة
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
15 أيار 2021
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
15 أيار 2021
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
المراسلة معصومة فروزان
15 أيار 2021
لحظة بلحظة..تطورات اليوم السادس للعدوان الاسرائيلي على غزة
لحظة بلحظة..تطورات اليوم السادس للعدوان الاسرائيلي على غزة
15 أيار 2021
7 شهداء معظمهم اطفال بمجزرة للاحتلال الاسرائيلي في غزة
7 شهداء معظمهم اطفال بمجزرة للاحتلال الاسرائيلي في غزة
15 أيار 2021
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
15 أيار 2021
إيران تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
إيران تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
12 أيار 2021
روحاني يستنكر الصمت الدولي جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
روحاني يستنكر الصمت الدولي جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
12 أيار 2021
نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
12 أيار 2021
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
12 أيار 2021
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
12 أيار 2021
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
12 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس