القسّام تضرب ‘‘تل أبيب‘‘ انتقاماً لشهداء الشاطئ

واعترف الإعلام العبري بإطلاق نحو 30 صاروخا على "تل أبيب"، ونشرت صورا ومقاطع مصورة لآثار دمار ونيران مشتعلة في أحد شوارع المدينة المحتلة.



وفي الساعات الأولى من يوم السبت، اندلع حريق كبير في المنطقة الصناعية، وتضرر عدد من المباني في قصف كتائب القسام لأسدود برشقة صاروخية ردًّا على استهداف البيت الآمن في مخيم الشاطئ، وانتقاماً لشهداء الضفة المحتلة.



وأعلن العدو عن إصابة أكثر من 20 صهيونيًّا بعدما استهدفت الرشقات الصاروخية القسامية الليلة وفجر اليوم مغتصبات ومواقع العدو العسكرية والمدن المحتلة في كل شبر من فلسطين التاريخية؛ وذلك ردًّا على استهداف المدنيين في قطاع غزة، وانتقاماً لشهداء الضفة المحتلة.



وأسفر القصف القسامي المتواصل عن تكبيد الكيان الصهيوني لخسائر بشرية واقتصادية كبيرة، وأدى -حتى الآن- لمقتل 9 صهاينة -بينهم ضابط صهيوني- في حين أصيب 566 آخرون بجروح وإصابات متفاوتة.



وكثفت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية من ضرباتها الصاروخية ردًّا على سياسية العدو الصهيوني وتصاعد عدوانه على قطاع غزة، واستهدافه للبنايات والأبراج السكنية.



ووجهت الكتائب مئات الصواريخ صوب عدد من المدن المحتلة، وخاصة في "تل أبيب" وضواحيها، وعسقلان وأسدود وبئر السبع ومغتصبات الغلاف.