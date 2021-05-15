مظاهرات شعبية تعم العالم تضامناً مع القدس وغزة

فقد تظاهر الالاف من مواطني دول أوروبية وإسلامية وعربية احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.



وفي ألمانيا، تظاهر مئات الأشخاص في برلين على خلفية العدوان الإسرائيلي، ولوح المشاركون بالأعلام الفلسطينية بعد ظهر الجمعة وهتفوا قائلين “الحرية لفلسطين” و “أوقفوا القتل، أوقفوا الحرب”.



وقالت بيانات الشرطة الألمانية إن حوالي 200 شخص شاركوا في بادىء الأمر في المظاهرة التي تولى تسجيلها لدى السلطات أحدهم .



كما تعتزم مجموعات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين النزول إلى الشوارع في العاصمة برلين اليوم السبت أيضا.



في المقابل منعت مدينة فرانكفورت في قرار عاجل مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط المدينة اليوم السبت.



وقالت صحيفة “بيلد” على موقعها الإلكتروني إن إدارة المدينة قالت إن هناك مخاوف بشأن السلامة العامة.



هذا وتجمع العشرات في مدينة نيويورك الأمريكية، يوم الجمعة، ورددوا هتافات مؤيدة للفلسطينيين على خلفية التصعيد الصهيوني الاخير ضد الفلسطينيين .



وتجمع نحو 100 شخص عند مفترق الطرق بين الجادة الثامنة والشارع 54، ورددوا شعارات مناصرة للفلسطينيين وأخرى مماثلة لتلك التي يستخدمها نشطاء حركة "حياة السود مهمة".



وفي فرنسا، أعلن منظّمو تظاهرة كانت مقرّرة اليوم السبت في باريس دعماً للشعب الفلسطيني أنّهم ماضون في إجرائها على الرّغم من قرار أصدره القضاء وأكّد حظرها.



وفي بنغلادش، تظاهر آلاف المسلمين يوم الجمعة في العاصمة داكا احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي راح ضحيته عشرات الفلسطينيين.



وخرج ناشطون ينتمون لحزب أندولان بنغلادش الإسلامية ، أحد أكبر الأحزاب الإسلامية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا ، إلى شوارع المدينة للتنديد بالهجمات بعد انتهاء المصلين من آداء صلاة عيد الفطر في مسجد بيت المكرم الوطني.



و في الأردن عمت المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية الجمعة، محافظات المملكة رفضا لعدوان الإحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات على المقدسيين والانتهاكات في المسجد الاقصى.



وشارك الآلاف من الأردنيين، في مسيرات تضامنية بعدة مناطق، ابرزها بدأت صباحا قرب الحدود الأردنية مع الاراضي الفلسطينية، بمنطقة الكرامة، واستمرت حتى بعد الظهر، حيث أدى المتظاهرون صلاة الجمعة.



وفي موريتانيا، أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن فرقت بالقوة مساء الجمعة مظاهرة منددة بـ ” العدوان” الإسرائيلي على الفلسطينيين واستخدمت الغازات المسيلة للدموع والعصي .



وحسب الشهود، منعت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين من الوصول الى ممثلية الأمم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بعد انطلاق مسيرتهم من عدة مساجد باتجاه مكاتب الأمم المتحدة.



وأوقفت قوات الأمن المسيرة وأمطرتها بوابل من الغازات المسيلة للدموع، وفقا للشهود العيان.



وحشود غفيرة وغير مسبوقة عمت المدن الاسترالية الكبرى دعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لابادة جماعية من قبل الاحتلال الصهيوني.



الآلاف من ابناء الجالية العربية والاسلامية وشريحة واسعة من المواطنين والسياسيين الاستراليين شاركوا في التظاهرة بمدينة سيدني.



وقالت نائبة عن حزب الخضر بالبرلمان الاسترالي ميرين فاروقي: "ندعو الحكومة الاسترالية للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني بدل دعمها للكيان الاسرائيلي المعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني".



الحشود الشعبية خرجوا بشوارع مدن ملبورن وبرزبن وبيرث وولايات اخرى رافعين شعارات مناهضة للعدوان الصهيوني.



وقال مناضل استرالي يطالب بحقوق الانسان وبتحرير فلسطين توم اندرسون: "نحن هنا نتظاهر بشكل كبير وضخم لدعم قضية فلسطين ضد الاحتلال الاسرائيلي".



وفي خطوة صادمة منعت الحكومة الفرنسية تنظيم تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني كانت مقررة في العاصمة باريس رفعَ على اثرها منظمّو التظاهرة دعوىً قضائيةً للطعنِ في هذا القرار الذي يعتبرونه غيرَ عادل وجائراً واعتداء على حرية التعبير،



وراى أحدُ المحامين ان قرار المنع هو أنّ فرنسا هي البلدُ الديموقراطي الوحيد الذي يَحظر مثل هذه التظاهرة.



وفي لبنان شهد مخيم برج البراجنة وشاتيلا في الضاحية الجنوبية لبيروت تظاهرة منددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني اكد المشاركون دعمهم للشعب الفلسطيني



وفي سورية نظم اهالي مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بمدينة حلب مسيرة شعبية ضد العدو الصهيوني مطالبين بتحرير القدس ووقف العدوان الصهيوني على غزة.