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السبت 15 أيار 2021 ساعة 15:27
ميانمار.. المجلس العسكري يعلن مقتل 63 في "هجمات إرهابية"
وأضاف المتحدث، زاو مين تون، في مؤتمر صحفي أن "الإرهابيين يزرعون القنابل في الأماكن العامة، وهناك بعض الإصابات بين الناس". وناشد المواطنين الإدلاء بأي معلومات عن المهاجمين.
مصدر :
وكالات
رقم :
932668
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