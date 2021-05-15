وأضاف المتحدث، زاو مين تون، في مؤتمر صحفي أن "الإرهابيين يزرعون القنابل في الأماكن العامة، وهناك بعض الإصابات بين الناس". وناشد المواطنين الإدلاء بأي معلومات عن المهاجمين.