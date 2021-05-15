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السبت 15 أيار 2021 ساعة 15:41

139 شهيدا منذ بداية العدوان والطائرات تواصل قصف منازل المدنيين في غزة

139 شهيدا منذ بداية العدوان والطائرات تواصل قصف منازل المدنيين في غزة
وقصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مسجد الابرار وسط مخيم الشابورة برفح وآخر غربي خان يونس ما ادى لاصابة مواطن بجراح.

وعاودت طائرات الاحتلال قصف منزل لعائلة ابو دقة ببلدة عبسان الكبيرة بعد ان قصفت يوم الثلاثاء الماضي دون تسجيل اصابات، اضافة الى قصف منزل في منطقة الصفطاوي شمال غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلة المقادمة بمخيم البريج وعاودت قصف منزل عائلة عيسى مجددا في ذات المخيم.

وقصف جيش الاحتلال موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال غرب مدينة غزة واعاد قصف مجمع انصار الامني .

واستشهد 10 فلسطينيين على الأقل في قصف نفذته طائرات الاحتلال على منزل عائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة واصيب نحو عشرين اخرين.

ونجا رضيع فلسطيني من الموت في الغارة التي ادت لاستشهاد العشرة بينهم ثمانية اطفال فيما تحاول طواقم الدفاع المدني البحث عن ناجين وشهداء تحت انقاض المنزل وعدد من المنازل التي تدمرت أو تضررت في مخيم الشاطئ.

و الشهداء هم أسامة محمد الحديدي 11 عاما و مريم علاء ابو حطب (15 عاما )، وبلال علاء ابو حطب (10 اعوام)، ويوسف علاء ابو حطب (11 عاما) ويامن علاء ابو حطب 5 اعوام ، وياسمين محمد حسان (31 عاما)، وعبد الرحمن محمد الحديدي (8 أعوام)، وصهيب محمد الحديدي (14 عاما)، ويحي محمد الحديدي 11 مها محمد الحديدي ( 34 عاما).

شرق جباليا

واستشهد أربعة فلسطينيين في قصف اسرائيلي متواصل على المناطق الشرقية لقطاع غزة.

واستهدفت الطائرات الاسرائيلية عدة منازل في تلة قليبو شرق مخيم جباليا ما ادى لاستشهاد اربعة مواطنين واصابة عدد اخر وتدمير ثلاثة منازل ومسجد وروضة أطفال.

ووجد رجال الاسعاف صعوبة بالغة في انتشال الشهداء في ظل القصف العنيف من قبل مدفعية وطائرات الاحتلال والشهداء هم الشقيقان يوسف حاتم المنسي واحمد حاتم المنسي وأحمد صباح.

وحسب اخر احصائية لوزارة الصحة فان 139 فلسطينيا استشهدوا منذ بداية العدوان بينهم 39 طفلا و 22 سيدة.
مصدر : وكالات
رقم : 932672
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