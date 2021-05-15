القسام لسكان ‘‘تل أبيب‘‘: بعد قصف ‘‘الجلاء‘‘ انتظروا الرد المزلزل

ودمرت طائرات إسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت، بعدد من الصواريخ الحربية، بناية برج الجلاء، وسط مدينة غزة.



ويضم برج الجلاء المكون من 12 طابقًا مكاتب لعدد من شبكات الأنباء العالمية، من بينها شبكة الجزيرة، وشبكة أسوشيتد برس الأمريكية، بالإضافة إلى عدد كبير من الوكالات المحلية والدولية، ومكاتب الأطباء والمحامين، وشقق سكنية.



ويأتي استهداف هذا البرج ضمن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية لعدد من الأبراج في قطاع غزة، كان من بينها برج هنادي، وبرج الشروق، وبرج الجوهرة، ضمن عدوان إسرائيلي وحشي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، ارتقى خلاله 141 شهيدا، من بينهم 39 طفلا و 22 سيدة، بالإضافة إلى 1000 جريح.



وكان أبو عبيدة الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قال ظهر اليوم: إننا "جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله".



وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب إنه "بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب".



وجاء هذا التصريح المقتضب دقائق بعد قصف كتائب القسام لـ"تل أبيب" بعشرات الصواريخ التي أدت لمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، حسب ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي.



وتواصل كتائب القسام، وفصائل المقاومة الفلسطينية الاستبسال في الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم السادس تواليا.