الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 أيار 2021 ساعة 16:16

القسام لسكان ‘‘تل أبيب‘‘: بعد قصف ‘‘الجلاء‘‘ انتظروا الرد المزلزل

القسام لسكان ‘‘تل أبيب‘‘: بعد قصف ‘‘الجلاء‘‘ انتظروا الرد المزلزل
ودمرت طائرات إسرائيلية بعد ظهر اليوم السبت، بعدد من الصواريخ الحربية، بناية برج الجلاء، وسط مدينة غزة.

ويضم برج الجلاء المكون من 12 طابقًا مكاتب لعدد من شبكات الأنباء العالمية، من بينها شبكة الجزيرة، وشبكة أسوشيتد برس الأمريكية، بالإضافة إلى عدد كبير من الوكالات المحلية والدولية، ومكاتب الأطباء والمحامين، وشقق سكنية.

ويأتي استهداف هذا البرج ضمن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية لعدد من الأبراج في قطاع غزة، كان من بينها برج هنادي، وبرج الشروق، وبرج الجوهرة، ضمن عدوان إسرائيلي وحشي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، ارتقى خلاله 141 شهيدا، من بينهم 39 طفلا و 22 سيدة، بالإضافة إلى 1000 جريح.

وكان أبو عبيدة الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قال ظهر اليوم: إننا "جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله".

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب إنه "بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب".

وجاء هذا التصريح المقتضب دقائق بعد قصف كتائب القسام لـ"تل أبيب" بعشرات الصواريخ التي أدت لمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، حسب ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي.

وتواصل كتائب القسام، وفصائل المقاومة الفلسطينية الاستبسال في الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم السادس تواليا.
مصدر : وكالات
رقم : 932676
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشیخ عیسى قاسم: بإذن الله ستعود فلسطين حرة
الشیخ عیسى قاسم: بإذن الله ستعود فلسطين حرة
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
الرئيس روحاني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لمرض كورونا
15 أيار 2021
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
إبراهيم رئيسي: ترشحت لتشكيل حكومة شعبية وقوية في إيران
15 أيار 2021
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمر عدوانها على غزة
المراسلة معصومة فروزان
15 أيار 2021
لحظة بلحظة..تطورات اليوم السادس للعدوان الاسرائيلي على غزة
لحظة بلحظة..تطورات اليوم السادس للعدوان الاسرائيلي على غزة
15 أيار 2021
7 شهداء معظمهم اطفال بمجزرة للاحتلال الاسرائيلي في غزة
7 شهداء معظمهم اطفال بمجزرة للاحتلال الاسرائيلي في غزة
15 أيار 2021
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
15 أيار 2021
إيران تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
إيران تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر
12 أيار 2021
روحاني يستنكر الصمت الدولي جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
روحاني يستنكر الصمت الدولي جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
12 أيار 2021
نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
نجاد يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية
12 أيار 2021
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
غرفة المقاومة الفلسطينية: المعركة مستمرة حتى يتراجع العدو
12 أيار 2021
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
12 أيار 2021
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
قائد الثورة : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
12 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد "سيف القدس" ليس كما قبله.. صواريخ المقاومة تكتب تاريخاً جديداً
ما يَفُلّ الحديد إلاّ الحديد .. نيران المقاومة تكوي ‘‘تل أبيب‘‘
استطلاع الرأي حول كلمة قائد الثورة السيد علي الخامنئي في يوم القدس
وعد الحر دين.. هكذا ردت كتائب القسام على طغيان الإحتلال في القدس