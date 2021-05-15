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السبت 15 أيار 2021 ساعة 17:23

العراق.. عمليات الانبار تعلن عن ضبط صاروخ لطائرة B2

العراق.. عمليات الانبار تعلن عن ضبط صاروخ لطائرة B2
وقال المصدر ان ” قوة امنية من قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار وبدعم من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة الحراريات بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود صاروخ كبير يحوي على طن من المتفجرات في المنطقة المستهدفة “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” الصاروخ لطائرة B2 يزن نحو طن من المتفجرات ، مبينا ان ” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الصاروخ دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية والمدنيين “.

يشار الى ان القوات الامريكية استخدمت اسلحة ذات قوة تدميرية كبيرة بعمليات اقتحام المدن عند غزوها للعراق “.
مصدر : وكالات
رقم : 932680
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