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السبت 15 أيار 2021 ساعة 17:32

محسن رضائي يترشح للانتخابات الرئاسية الايرانية

محسن رضائي يترشح للانتخابات الرئاسية الايرانية
وشهد اليوم السبت ايضا ترشح رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي السابق علي لاريجاني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي فضلا عن النائب مسعود بزشكيان ووزير الطرق واعمار المدن السابق عباس آخوندي والرئيس السابق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية عزت الله ضرغامي ورئيس المجلس البلدي في طهران محسن هاشمي ووزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية محمد شريعتمداري ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي.

وخلال الايام الماضية قدم عدد من السياسيين والوزراء السابقين طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بينهم وزير النفط السابق رستم قاسمي، وزير التعاون السابق محمد عباسي، الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد، وزير الزراعة السابق صادق خليليان، وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان، الرئيس السابق لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للاعمار والتنمية سعيد محمد.

ويعتبر اليوم السبت هو اليوم الاخير من ايام التسجيل الخمسة المحددة للترشح للانتخابات الرئاسية.

وفور انتهاء مهلة التسجيل سيبدا مجلس صيانة الدستور البت في اهلية المترشحين، وبعد النظر في شكاوى الاشخاص المرفوضة اهليتهم سيصدر هذا المجلس قائمة نهائية بالافراد المؤهلين لخوض الانتخابات الذين ستتوفر لديهم فرصة الدعاية الانتخابية 20 يوما لغاية ما قبل 24 ساعة من انطلاق العملية الانتخابية يوم 18 حزيران/يونيو القادم.
رقم : 932682
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