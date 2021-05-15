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السبت 15 أيار 2021 ساعة 17:43

ختام الفترة المحددة لتسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران

ختام الفترة المحددة لتسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران
وافادت اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية في ايران، ان جمعا من الشخصيات البارزة في البلاد توجهوا اليوم الى مقر اللجنة لغرض التسجيل في السباق الرئاسي القادم.

وبحسب المصدر نفسه، فإن قائمة الاسماء المسلجة للترشيح اليوم السبت تضم :
حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، وعلي لاريجاني وعباس اخوندي وشمس الدين حسيني ومحسن هاشمي ومصطفی کواکبیان وعلیرضا زاکاني وعزت الله ضرغامي والسيدة زهراء شجاعي وسید ابوالحسن فیروزآبادي ومحمد شریعتمداري وعبدالناصر همتي ومحسن رضایي ومحمد خوش چهره ومسعود زریبافان.

كما شهدت الايام الاربعة الماضية، حضور مرشحين اخرين لغرض التسجيل في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، وهم : مصطفی تاجزاده، سعید محمد، رستم قاسمي، حسین دهقان، محمود احمدي نژاد، علي مطهري، محمود صادقي، محمدرضا صباغیان، محسن مهرعلیزاده ورامین مهمانپرست.

يذكر ان الدورة الثالثة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، الى جانب الدورة السادسة لانتخاب اعضاء مجالس بلديات المدن والقرى في انحاء البلاد، والدورة التكميلية الاولى لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة الى جانب الانتخابات التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة الخامس، ستجري في يوم 18 يوينو 2021.
رقم : 932686
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