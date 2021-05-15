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السبت 15 أيار 2021 ساعة 17:48

‘‘حماس‘‘: استهداف الاحتلال لبرج ‘‘الجلاء‘‘ بغزة جريمة حرب

‘‘حماس‘‘: استهداف الاحتلال لبرج ‘‘الجلاء‘‘ بغزة جريمة حرب
وقال رئيس الدائرة الاعلامية بحركة "حماس" في الخارج رأفت مرّة: "ندين الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة حيث استهدف برج الجلاء الذي تتواجد فيه عدد من مقرات وسائل الاعلام الفلسطينية والدولية".

وأضاف "هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ولا يزال ضد الأماكن المدنية والمراكز الصحية والخدماتية وقتل الأطفال والمدنيين".

واعتبر مرّة أن استهداف الأبراج "جريمة حرب تستحق ملاحقة ومحاسبة الاحتلال ومحاكمة قادته".

وأكد أن تلك الجريمة "تدل على إفلاس الحكومة الإسرائيلية وحالة التخبط والفشل التي يعيشها الاحتلال بسبب صمود الشعب الفلسطيني وقوة المقاومة".

ودمّرت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، ظهر اليوم، برج الجلاء في قطاع غزة، الذي تتواجد فيه قناة "الجزيرة" والقطرية، وعدد من وكالات الأنباء العالمية وشركات الإنتاج ومكاتب المحاماة والهندسة.

وأطلقت المقاتلات الإسرائيلية 5 صواريخ تجاه البرج، 4 من تلك الصواريخ أطلقت من طائرات "اف 16" الحربية حيث تم تسوية البرج في الأرض.

يشار إلى أن هذا البرج السكني الرابع الذي يتم تدميره منذ بدء الحرب على غزة قبل أسبوع.
رقم : 932687
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المراسلة معصومة فروزان
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