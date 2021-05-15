قائد في الحرس الثوري: الصهاينة محاصرون تماما من قبل جبهة المقاومة

وقال العميد جواني في تصريح له حول الاحداث الاخيرة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة: ان التطورات الجارية في الاراضي المحتلة تعتبر غير مسبوقة منذ تاسيس الكيان الصهيوني المصطنع وهي منقطعة النظير من حيث الحجم.



واشار الى الحروب المختلفة بين الفلسطينيين والصهاينة في مختلف المراحل وقال: انه خلال الاعوام الاخيرة كانت هنالك حروب غزة وحرب الايام الـ 33 والتي كانت لها احداثياتها الخاصة بها.



واعتبر التطورات الجارية بان لها احداثيات فريدة وقال: ان الكيان الصهيوني قد بوغت وهو الان محاصر تماما من قبل جبهة المقاومة.



واضاف: ان الكيان الصهيوني هو الان تحت الضغط والمحاصرة سواء من داخل الاراضي المحتلة او عن طريق الراي العام لشعوب العالم.



ولفت الى ان مباغتة الكيان الصهيوني تعود للضغوط الداخلية والدولية واضاف: ان احداث الايام الاخيرة في الاراضي المحتلة اظهرت قدرات المقاومة في مواجهة القدرات العسكرية للصهاينة وكشفت جيدا نقص المنظومة الدفاعية للكيان الغاصب.



واعتبر ان الكيان الصهيوني فقد فلسفته الوجودية تماما وان الاوضاع تغيرت لصالح فلسطين والمقاومة كاملا واضاف: ان الكيان الصهيوني لا يمتلك باي حال من الاحوال قدرة تغيير الاوضاع لصالحه ووفقا للمؤشرات فان هذا الكيان يمضي الى نهايته المحتومة بوتيرة متسارعة.



واكد مساعد الشؤون السياسية للقائد العام للحرس الثوري بان المستقبل هو للشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة وان الكيان الصهيوني لا مصير له سواء الفناء.



ووصف الكيان الصهيوني بانه كيان لا جذور له وغاصب ومصطنع واضاف: ان الكيان الصهيوني احتل اراض بالقوة وهو الان تحت الضغط من قبل اصحاب الارض الاصليين.



*الشهيد سليماني



واكد العميد جواني بان الفريق الشهيد قاسم سليماني حوّل الاحجار في يد الفلسطينيين الى صواريخ.



واشار الى الرصيد الكبير لجبهة المقاومة في المنطقة واضاف: ان كل اضلاع المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن والمنطقة كلها تدعم الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة.



وقال: ان الكيان الصهيوني يواجه الازمة والتحدي في الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الداخلية.



واعتبر ان الحماة الدائميين للصهاينة مثل بريطانيا واميركا اصبحوا يعانون من تآكل القدرة كما ان حلفاء هذا الكيان في المنطقة مثل السعودية متورطون في اليمن.



واعرب العميد جواني عن ثقته بان التطورات الاخيرة تنبئ عن مستقبل جيد لانتصار الشعب الفلسطيني المظلوم على اعدائه وتحرير الاراضي المحتلة من الاعداء الاجانب وتحرير القدس الشريف.



