هنية يتلقى اتصالًا من قائد فيلق القدس

وأشاد قااني بالمقاومة الفلسطينية وأدائها المتطور وقدرتها على حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه، معربًا عن إدانة واستنكار ممارسات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الشيخ جراح وقطاع غزة المنافية للأعراف والقوانين الدولية كافة.



واشاد العميد قاآني بالرد الفريد والناجح للمقاومة على اعتداءات العدو الصهيوني ودفاعها عن الشعب الفلسطيني، منددا بوحشية كيان الاحتلال.



وأكد قائد فيلق القدس العميد قاآني مجددا استمرار دعم ايران للشعب والمقاومة بفلسطين في ظل جرائم الاحتلال المتواصلة.





من جانبه استعرض رئيس الحركة جرائم الاحتلال في مدينة القدس والشيخ جراح، مبينًا خلال الاتصال مجريات الأوضاع في قطاع غزة وجرائم الاحتلال بحق النساء والأطفال وتدمير المنازل والمراكز الحكومية، مشيرا إلى قيام المقاومة بواجبها في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وأكد أن معركة القدس هي معركة الأمة كلها وقضية الأمة كلها.



وأشاد بمواقف الجمهورية الإسلامية من القضية والشعب الفلسطيني وإسنادها له.