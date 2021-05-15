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السبت 15 أيار 2021 ساعة 20:23

آلاف التونسيين يتظاهرون تضامناً مع فلسطين

آلاف التونسيين يتظاهرون تضامناً مع فلسطين
لم تُثْنهم قيود الحجر الصحي الشامل في البلاد، فخرجوا في وقفات ومسيرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال الغاشم.

هنا، من محيط مقر الحكومة، انطلقت التظاهرات التونسية هاتفين لفلسطين مُحَيِّين صمود المقاومة.

الى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، حيث احتشد المئات من التونسيين بدعوة من احزاب سياسية ومنظمات مدنية، مجددين ان القدس هي البوصلة وفلسطين هي القضية مهما تواطأت انظمة عربية.

ورغم مجهودات تونس، العضو العربي غير الدائم بمجلس الامن الدولي في الضغط من اجل التدخل الفوري والناجع لوقف العدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني، فان الطبقة السياسية والشعبية التونسية مازالت تنتظر الكثير من الجهات الحاكمة في البلاد.

وتجدد تونس شعبا وسلطة دعمها المطلق واللامشروط للحقوق الفلسطينية.
مصدر : وكالات
رقم : 932698
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