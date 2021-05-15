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السبت 15 أيار 2021 ساعة 20:27

‘‘أونروا‘‘ تعلن عن تفعيل خطة الطوارئ في غزة

‘‘أونروا‘‘ تعلن عن تفعيل خطة الطوارئ في غزة
وقالت "أونروا" في بيان لها، إنه تم حتى اللحظة تم فتح 22 مركزًا للإيواء، من أصل 50 مدرسة أعدت سلفا لهذا الغرض، استقبلت قرابة 22 ألف شخص ممن دمرت منازلهم أو ممن طلبوا الأمان بعيدًا عن مناطق القصف.

وأشارت إلى أن هذه المراكز مجهزة بالمستلزمات الأساسية الضرورية وآخذة بعين الاعتبار كذلك الاحتياطات الصحية الواجبة مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة أن إحداثيات هذه المراكز التي ترفع علم الأمم المتحدة تم إيصالها للطرف الإسرائيلي ومع تأكيدنا على ضرورة احترام الحيادية فيها.

وبينت أنه ومنذ اندلاع الأحداث الاخيرة لحقت أضرار متفاوتة بأربع مدارس تابعة لها، وأخرى مادية بمقر رئاسة الوكالة ومركز التدريب التابع لها.

وذكرت "أونروا" أن سقوط عدد كبير من الأطفال، ومنهم طلبة صغار يدرسون بمدارس الوكالة وأعداد كبيرة من المدنيين يتطلب التأكيد الدائم على ضرورة تجنيب الناس العزل ويلات القصف والحرب.
مصدر : وكالات
رقم : 932701
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