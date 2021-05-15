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السبت 15 أيار 2021 ساعة 20:32

مجازر ‘‘إسرائيل‘‘ شطبت 12 عائلة فلسطينية من السجل المدني

مجازر ‘‘إسرائيل‘‘ شطبت 12 عائلة فلسطينية من السجل المدني
ونقلت "قدس برس" عن القدرة قوله: "إن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي 139 شهيدا، منهم 38 قضوا في 12 مجزرة طالت عوائل كاملة كانت آمنة في منازلهم".

وأضاف: "هذه العوائل التي تعرضت للمجازر، وشطبت بشكل كامل من السجل المدني الفلسطيني بعد أن قضت عليهم هذه المجازر في إبادة جماعية".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم بشعة ضد الشعب الفلسطيني، ونحن نرصد هذه الانتهاكات التي تعرضت لها العائلات الفلسطينية وهذا انتهاك صارخ".

وناشد القدرة المجتمع الدولي بسرعة التحرك للجم العدوان وجلب قادة الاحتلال إلى محاكم الجنايات الدولية.

وتساءل: "إذا لم تكن هذه الجرائم والمجازر كافية لتحرك المجتمع الدولي فمتى سوف يتحرك، مؤكدا على أن دولة الاحتلال لا تعبأ بالقوانين والمواثيق الدولية".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن من بين الشهداء الـ 139 الذين قضوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي 39 طفلا و22 سيدة، مشيرا إلى أنه سجل إصابة أكثر من 1000 جريح.

وقال: "هؤلاء الشهداء هم جزء من إجرام العدو الإسرائيلي، وهذا العدو الذي قام بالتركيز المباشر على المواطنين العزل".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، قصفها العنيف جوًّا وبرًّا وبحرًا على قطاع غزة. وعلى الجانب الآخر، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو مدن ومصانع ومواقع عسكرية إسرائيلية.
رقم : 932703
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