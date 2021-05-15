برهوم: وجاء الوقت ليحمل الجميع السلاح بوجه العدو

وقال برهوم في تصريحات صحفية: مستمرون في المعركة وبكل قوة وصلابة ولا تراجع عن تحقيق طموحات وآمال شعبنا.



وأشار إلى ان كتائب القسام وقوى المقاومة فاجأت الاحتلال الاسرائيلي بقوتها وإبداعاتها وإدارتها للمعركة.



وأضاف "المقاومة وكتائب القسام أبدعت في مقارعتها للعدو الجبان وأربكت حساباته وجعلته في حالة إفلاس وتخبط وقلبت عليه الرأي العام داخل المجتمع الإسرائيلي والإقليمي والعالمي".



وقال: إن تل أبيب عاصمة القرار الإسرائيلي أصبحت الآن ساحة النزال بين القسام والعدو والهدف الرئيس لصواريخ القسام.



وأكد أن الجبهات المفتوحة مع العدو وضربات المقاومة القوية والدقيقة أوقعته في مأزق وشكلت له أزمة كبيرة أمنية ومجتمعية وعسكرية وسياسية.



وشدد على أن الشعب الفلسطيني ملتحم في كل الساحات لمواجهة العدو ويلتف بقوة خلف المقاومة الدرع الحامي له.



وقال: لن نتردد يوما في مقارعة وضرب العدو الصهيوني وفرض قواعد اشتباك جديدة تحمي شعبنا ومقدساتنا من اي عدوان.



وأضاف "لدينا مزيد من القوة والأدوات والإبداعات التي ستكون صادمة للعدو وتربك حساباته.