مسؤول: نحو 600 شخص ترشحوا للانتخابات الرئاسية الايرانية

وقال جمال عرف في تصريح للصحفيين اليوم السبت في ختام اليوم الخامس والاخير من فترة الترشح للانتخابات الرئاسية الايرانية: ان 592 شخصا راجعوا مقر لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال الايام الخمسة المحددة لتسجيل اسمائهم للترشح للانتخابات الرئاسية من ضمنهم 40 سيدة والبقية البالغ عددهم 552 من الرجال.



وبشان مستوى التحصيل العلمي للمتقدمين بطلبات الترشيح لخوض الانتخابات الرئاسية قال: ان 272 من هؤلاء الافراد حائزون على شهادة البكالوريوس فما دون و 320 حائزون على شهادة الماجستير فما فوق، ومن ناحية العمر هنالك 89 شخصا من المترشحين تحت 40 عاما و 495 شخصا ما بين 40 و 75 عاما و 8 اشخاص فوق 75 عاما.



واوضح بانه سيتم تقديم الوثائق المتعلقة بالمترشحين الى مجلس صيانة الدستور للبت في اهليتهم في غضون 5 ايام ومن ثم ستكون هنالك فرصة 5 ايام اخرى للبت في الطعون المرفوعة من قبل المرفوضة اهليتهم ليتم في ختامها الاعلان عن القائمة النهائية للافراد المؤكدة اهليتهم.



وستكون هنالك فرصة 20 يوما للدعاية الانتخابية من قبل الافراد المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية للدخول من ثم في صمت انتخابي قبل 24 ساعة من انطلاق العملية الانتخابية صباح يوم 18 حزيران /يونيو.



وستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، انتخابات تكميلية لمجلس الشورى الاسلامي في 6 دوائر انتخابية وانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية في 1372 مدينة و 40 الفا و 620 قرية في البلاد.