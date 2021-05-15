أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 15-5-2021

وأضافت المصادر، أنه تم سحل الشاب حتى الحاجز العسكري على مدخل شارع الشهداء. والشاب صهيب نضال الحعبري مصاب بأكثر من عيار ناري في إحدى قدميه، وفق مصادر طبية في المستشفى الأهلي.



بالتزامن، أصيب فلسطيني في هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في تل الرميدة وسط الخليل.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مستوطنين مسلحين من مستوطنة “رمات يشاي”، هاجموا بالحجارة منازل المواطنين في تل الرميدة، ووجهوا لهم الشتائم، والتهديد بالقتل، والترحيل، واعتدوا بآلة حادة على المواطن أحمد أبو عيشة، ما أدى إلى إصابته بجروح في يده.



وتشهد منطقة باب الزاوية ومناطق أخرى من مدينة الخليل مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال مستمرة منذ يوم أمس، أسفرت عن إصابة 32 مواطناً بالرصاص الحي، واثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عبد الفتاح السراحنة، بعد أن أطلقت الرصاص عليه، وأصابته في قدمه، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي.



وفي نابلس، أصيب الشاب ماهر هاني دراغمة (22 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قدمه، أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب المدينة.



أما في جنين، فأصاب الاحتلال شاباً فلسطينياً بالرصاص المطاطي واعتقل 3 شبان خلال مواجهات عند حاجز الجلمة.



هذا وتتواصل المظاهرات في البلدات والمدن الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 لليوم السادس على التوالي.



في القدس المحتلة، أصيب 13 مقدسياً بجروح في حيّ الشيخ جراح وبيت حنينا وبيت صفافا وسلوان اليوم السبت، من بينها إصابات بالرصاص المطاط وأخرى بالرصاص الحي.



ومساء أمس أفادت المصادر بأنّ الاحتلال أغلق طرقات عزّز قواته في القدس المحتلة نظراً لشدة التظاهرات في داخل “الخط الأخضر”.



وذكرت أنّ التظاهرات والمواجهات تنتشر في جميع أحياء القدس المحتلة على الرغم من قمع الشرطة واستخدام الرصاص.



ونظمت التظاهرات في كفر كنا، وأم الفحم، والطيبة، وباقة الغربية، وعكا، وعين ماهل، ومجد الكروم، والشيخ دنون، والفريديس، وقلنسوة، وبلدات أخرى، تنديداً بالاعتقالات، وعدوان الاحتلال على الشيخ جراح، والمسجد الأقصى، وبالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بالإضافة إلى اعتداءات الشرطة الإسرائيلية المتواصلة وحماية المستوطنين الذين يستهدفون الفلسطينيين.



ونفّذت الشرطة الإسرائيلية حملات مداهمات وتفتيشات في البلدات الفلسطينية في الداخل، تخللها اعتقال عشرات الشبان بزعم المشاركة في المسيرات والفعاليات الاحتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي.



وفي سياق متصل يستعد الفلسطينيون في مختلف محافظات الضفة لتشييع الشهداء الذين سقطوا الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.



وفي رام الله تنظم الاستعدادات لانطلاق المهرجان المركزي لإحياء الذكرى 73 للنكبة الفلسطينية في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القدس ومكة المكرمة.



وميدانيا أعلنت سرايا القدس مساء اليوم السبت، عن بدء حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات المحتلة وغلاف غزة.



ونقلت مصادر أن سرايا القدس دكت قبل قليل بعشرات الصواريخ مواقع العين الثالثة وصوفا وكرم ابو سالم.



وأعلنت سرايا القدس: استهدفنا موقع إيريز بعدد من قذائف الهاون وصواريخ الـ 107، والعدو يعترف بإصابة مبنى داخل الموقع واشتعال النيران في المكان.



إلى ذلك أن حريقاً كبير اندلع في ميناء أسدود الخاضع لسيطرة الاحتلال، في وقت سابق اليوم، إثر سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة.



وأكدت وسائل إعلام عبرية أن صاروخاً سقط في ميناء أسدود وأصاب خزان وقود، ما تسبب في انفجار هائل وإطلاق ألسنة اللهب في سماء الليل.



ونشرت وسائل إعلام فلسطينية بالفيديو والصور مواقع الدمار الذي خلفته صواريخ المقاومة في “تل أبيب” و”سيدروت”.



وأفادت مصادر عبرية، اليوم بأن شاحنة نقل دبابات أصيبت بصاروخ من المقاومة في غلاف غزة، فيما ذكرت القناة 12 العبرية، أن شاحنة نقل دبابات أصيبت بصاروخ في غلاف غزة.



وأطلقت طائرات الاحتلال قنابل دخانية شمال قطاع غزة.. كما استهداف منزل يعود لعائلة المناعمة بالقرب من جامعة القدس المفتوحة غرب مدينة غزة.



وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان إلى 140 شهيدًا، منهم 39 طفلا و22 سيدة، و1000 إصابة بجراح مختلفة.



هذا وتواصل طائرات الاحتلال وزوارقه الحربية غاراتها المكثفة على أهداف في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.