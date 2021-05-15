رئيس السلطة يترأس اجتماعا طارئا لمتابعة الوضع في فلسطين

واستمع أبومازن إلى تقارير مفصلة حول اعتداءات الاحتلال المستمرة سواء من قبل المستوطنين أو الجيش.



كما وجه أبومازن بتوفير كل الإمكانيات من أجل تعزيز صمود المواطنين في مواجهة هذا العدوان.