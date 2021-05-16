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الأحد 16 أيار 2021 ساعة 10:22

إيران تباشر بدراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية

إيران تباشر بدراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية
وقال كدخدايي للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم، إنه "بعد انتهاء فترة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية التي انتهت مساء السبت وبلغ عدد المرشحين فيها 592 شخصاً، سيبدأ مجلس صيانة الدستور اليوم الأحد بدراسة أهل المرشحين والمصادقة عليهم".

وأضاف "سارت عمليات التسجيل بشكل جيد، وبموافقة مجلس صيانة الدستور، نحن راضون كخطوة أولى لأنه كان هناك عدد أقل من المرشحين بالمقارنة مع الفترات السابقة".

وأوضح "بلغ عدد المتقدمين إلى وزارة الداخلية للتسجيل 592 شخصًا، ومن الطبيعي أن يقوم مجلس صيانة الدستور بمراجعة مؤهلات المستوفين للشروط المعلنة، وسيتم استبعاد من لا تنطبق عليهم هذه الشروط".

وفيما يتعلق بالفترة الزمنية التي من المقرر حسم المصادقة على المرشحين للانتخابات الرئاسية، قال كد خدايي "الفرصة القانونية لمراجعة المؤهلات هي 5 أيام، ولكن يمكن تمديد هذه الفترة إلى 10 أيام".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "بعد الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين، تبدأ الحملة الانتخابية وتتاح للمرشحين فرصة القيام بحملاتهم حتى يوم واحد قبل يوم الانتخابات (17 يونيو)، وفي الانتخابات الرئاسية، تكون خطوات المصادقة إلكترونية، لكن عملية التصويت ستظل تتم يدويًا".
رقم : 932804
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