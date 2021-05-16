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الأحد 16 أيار 2021 ساعة 15:55

ظريف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة المقاومة

ظريف: إسرائيل لا تفهم إلا لغة المقاومة
وقال ظريف في كلمة له خلال كلمة له في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي عبر خدمة الفيديو كنفرانس، إن "الصهاينة يرتكبون أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين ويذبحون الأطفال والنساء بأحدث وأكثر الأسلحة فتكاً.

وأضاف إن "إسرائيل لاتفهم سوى لغة المقاومة ومن حق الفلسطينيين الدفاع عن نفسهم، وفلسطين ليست قضية عربية واسلامية فقط، بل قضية دولية وعلى المجتمع الدولي أن يدين الاجراءات الاسرائيلية بأقسى العبارات".

وتابع إن "السبيل السلمي الوحيد للسلام هو إجراء استفتاء لتقرير المصير بين الفلسطينيين سواء في الداخل أو الخارج، ويجب إدراج أعمال إسرائيل الإجرامية ضد الفلسطينيين على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قرارات منظمة التعاون الإسلامي".
رقم : 932844
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